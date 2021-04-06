Экс-игрок «Спартака» Павлюченко оценил шансы красно-белых на победу в РПЛ

Экс-игрок московского «Спартака» Роман Павлюченко оценил шансы красно-белых на победу в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает Sport24.

«Если «Спартак» возьмет свои очки с «Локомотивом» и ЦСКА, им по силам стать чемпионами. Если «Спартак» покажет такую же игру, как с «Ростовом», то почему нет?» — сказал Павлюченко.

После 24 туров РПЛ петербургский «Зенит» занимает первое место, набрав 51 очко. Он опережает «Спартак», который расположился на второй строчке, на четыре балла.

В прошлом туре подопечные Доменико Тедеско одолели «Ростов» со счетом 3:2. В составе красно-белых отличились Виктор Мозес и Александр Соболев, который оформил дубль. Команда Сергея Семака обыграла «Химки». Встреча завершилась со счетом 2:0. Точные удары на свой счет записали Вячеслав Караваев и Андрей Мостовой.

Ранее актер Михаил Боярский призвал «Спартак» не грезить о чемпионстве.