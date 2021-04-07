Винисиус назвал победу над «Ливерпулем» лучшим моментом сезона

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор поделился эмоциями после победы над «Ливерпулем» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов, передает Marca.
Подопечные Зинедина Зидана уверенно переиграли «Ливерпуль», которым руководит Юрген Клопп. Встреча проходила в Испании и завершилась со счетом 3:1 в пользу мадридской команды. Винисиус в этом поединке оформил дубль.
«Очень хорошая победа. Лучший момент сезона. Дубль? Люди извне говорят, я продолжаю работать. Это дает мне силы, необходимые, чтобы в важный момент забить гол.
Мы ничего не позволили создать сопернику и всегда должны играть так же, как сегодня», — заявил футболист.
Примечательно, что в последний раз команды встречались в 2018 году в финале самого престижного еврокубкового турнира. Тогда подопечные Зинедина Зидана также одержали победу со счетом 3:1.
Ответный матч пройдет 14 апреля в Ливерпуле.
Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» обыграл английский «Ливерпуль» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 3:1.