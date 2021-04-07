Гвардиола высказался о победе «Манчестер Сити» над «Боруссией»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал результат первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии», передает официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Первый поединок завершился победой подопечных Гвардиолы со счетом 2:1. При этом английская команда открыла счет, пропустила за шесть минут до конца основного времени, а на 90-й минуте победу «горожанам» принес Филип Фоден.

«Мы поедем в Дортмунд за победой. В первом тайме сегодняшней игры мы не самым умным образом обращались с мячом. Во втором тайме ситуация улучшилась, у нас было два-три верных момента при счете 1:0», — заявил специалист.

Ответный поединок состоится в Германии 14 апреля.

Примечательно, что до этого матча «горожане» не могли обыграть команду из Дортмунда (два поражения и две ничьи).

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» обыграл дортмундскую «Боруссию» в первом матче 1/4 Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу английского клуба.