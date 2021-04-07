Гвардиола высказался о победе «Манчестер Сити» над «Боруссией»

Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст
  • Вчера
  • Сегодня
  • Завтра
Россия / Премьер-Лига
ЗенитХимки
2:0
закончен
Англия / Премьер-лига
ЭвертонКристал Пэлас
1:1
закончен
ВулверхэмптонВест Хэм Юнайтед
2:3
закончен
Испания / Примера
БарселонаВальядолид
1:0
закончен
КХЛ / плей-офф
Ак БарсАвангард
0:2
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
Бостон БрюинзФиладельфия Флайерз
2:3 (ОТ)
закончен
Монреаль КанадиенсЭдмонтон Ойлерз
3:2 (ОТ)
закончен
Виннипег ДжетсОттава Сенаторз
4:3
закончен
Сент-Луис БлюзВегас Голден Найтс
1:6
закончен
Миннесота УайлдКолорадо Эвеланш
4:5
закончен
Калгари ФлэймзТоронто Мэйпл Лифс
3:5
закончен
Лос-Анджелес КингзАризона Койотс
2:5
закончен
Единая лига ВТБ
Зенит ЦСКА
81:77
закончен
НБА / регулярный чемпионат
Бруклин НетсНью-Йорк Никс
114:112
закончен
Даллас МавериксЮта Джаз
111:103
закончен
Торонто РэпторсВашингтон Уизардс
103:101
закончен
Сан-Антонио СпёрсКливленд Кавальерс
101:125
закончен
Оклахома-Сити ТандерДетройт Пистонс
108:132
закончен
Миннесота ТимбервулвзСакраменто Кингз
116:106
закончен
Хьюстон РокетсФиникс Санз
130:133
закончен
Лига чемпионов
Реал Мадрид Ливерпуль
3:1
закончен
Манчестер Сити Боруссия Д
2:1
закончен
КХЛ / плей-офф
СКАЦСКА
2:5
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
Нью-Джерси ДэвилзБаффало Сэйбрз
1:0
1 период
Нью-Йорк АйлендерсВашингтон Кэпиталз
0:0
1 период
Нью-Йорк РейнджерсПиттсбург Пингвинз
1:0
1 период
Филадельфия ФлайерзБостон Брюинз
0:1
1 период
Каролина ХаррикейнзФлорида Пантерз
0:0
1 период
Коламбус Блю ДжекетсТампа-Бэй Лайтнинг
0:0
1 период
Детройт Ред УингзНэшвилл Предаторз
02:30
Чикаго БлэкхоуксДаллас Старз
03:00
Виннипег ДжетсВанкувер Кэнакс
перенесен
Сан-Хосе ШарксАнахайм Дакс
05:30
Евролига
Маккаби Тель-Авив Химки
92:62
закончен
НБА / регулярный чемпионат
Индиана ПэйсерсЧикаго Буллз
13:9
1 четверть
Атланта ХоуксНью-Орлеан Пеликанс
02:30
Бостон СелтиксФиладельфия Сиксерс
02:30
Торонто РэпторсЛос-Анджелес Лейкерс
02:30
Майами ХитМемфис Гриззлиз
03:00
Денвер НаггетсДетройт Пистонс
04:00
Голден Стэйт УорриорзМилуоки Бакс
05:00
Лос-Анджелес КлипперсПортленд Трэйл Блэйзерс
05:00
Кубок России
СочиЛокомотив М
19:00
АхматУфа
19:00
Италия / Серия А
ЮвентусНаполи
19:45
Интер МСассуоло
19:45
Лига чемпионов
Бавария ПСЖ
22:00
Порту Челси
22:00
Олимп ФНЛ
Спартак-2Крылья Советов
перенесен
ЕнисейСКА-Хабаровск
14:30
ТомьКраснодар-2
14:30
АкронИртыш
15:00
ОренбургЧайка
16:00
АланияФакел
16:00
ТекстильщикВолгарь
18:00
НефтехимикШинник
18:00
Динамо-БрянскТорпедо М
18:00
Нижний НовгородВелес
19:00
ЧертановоБалтика
19:00
Испания / Примера
Реал СосьедадАтлетик Б
22:00
КХЛ / плей-офф
АвангардАк Барс
19:00
НХЛ / регулярный чемпионат
Оттава СенаторзЭдмонтон Ойлерз
00:00
Торонто Мэйпл ЛифсМонреаль Канадиенс
02:30
Сент-Луис БлюзВегас Голден Найтс
04:00
Миннесота УайлдКолорадо Эвеланш
04:00
Лос-Анджелес КингзАризона Койотс
05:00
НБА / регулярный чемпионат
Индиана ПэйсерсМиннесота Тимбервулвз
02:00
Орландо МэджикВашингтон Уизардс
02:00
Бостон СелтиксНью-Йорк Никс
02:30
Бруклин НетсНью-Орлеан Пеликанс
02:30
Атланта ХоуксМемфис Гриззлиз
03:00
Хьюстон РокетсДаллас Маверикс
03:00
Оклахома-Сити ТандерШарлотт Хорнетс
03:00
Денвер НаггетсСан-Антонио Спёрс
04:00
Финикс СанзЮта Джаз
05:00
Развернуть

Спортивные новости

Гвардиола высказался о победе «Манчестер Сити» над «Боруссией»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал результат первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии», передает официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Первый поединок завершился победой подопечных Гвардиолы со счетом 2:1. При этом английская команда открыла счет, пропустила за шесть минут до конца основного времени, а на 90-й минуте победу «горожанам» принес Филип Фоден.

«Мы поедем в Дортмунд за победой. В первом тайме сегодняшней игры мы не самым умным образом обращались с мячом. Во втором тайме ситуация улучшилась, у нас было два-три верных момента при счете 1:0», — заявил специалист.

Ответный поединок состоится в Германии 14 апреля.

Примечательно, что до этого матча «горожане» не могли обыграть команду из Дортмунда (два поражения и две ничьи).

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» обыграл дортмундскую «Боруссию» в первом матче 1/4 Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу английского клуба.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.