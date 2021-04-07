В «Боруссии» разочарованы итогом матча против «Манчестер Сити»

Дортмундская «Боруссия» разочарована итогом первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити», сообщает официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Об этом проинформировал исполняющий обязанности главного тренера «Боруссии» Эдин Терзич. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу английского клуба. Примечательно, что дортмундская команда пропустила первой, за шесть минут до конца игры Марко Ройс сравнял счет, однако на 90-й минуте Филип Фоден принес победу «Манчестер Сити».

«Мы знали, что они подолгу будут контролировать мяча, но хотели сами определять, в каких зонах это будет происходить. Нам это удалось. Мы свели число их моментов к минимуму, а наши атаки таили большую опасность для них. Это была равная игра, и мы разочарованы итогом», — заявил специалист.

Ответная встреча состоится 14 апреля в Германии.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» обыграл дортмундскую «Боруссию» в первом матче 1/4 Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу английского клуба.