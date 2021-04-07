Тренер «Лидса» назвал Гвардиолу волшебником

Главный тренер «Лидса» Марсело Бьелса высоко отозвался о наставнике «Манчестер Сити» Хосепе Гвардиоле, передает Marca.

Команды проведут поединок в рамках 31-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) 10 апреля, встреча начнется в 14.30 по московскому времени.

«Гвардиола – волшебник. То, что он умеет, мне тяжело даже попытаться сделать, и я уже сдался. Я с огромным восхищением отношусь к его работе. Осмысление того, что он привносит в игру, – это уже отличный способ влюбиться в футбол», — заявил специалист.

«Манчестер Сити», который 7 апреля в рамках первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов одолел дортмундскую «Боруссию» со счетом 2:1, идет на первом месте турнирной таблицы национального первенства, имея в активе 74 очка. «Лидс» расположился на 11 строчке, набрав 42 балла.

Ранее сообщалось, что Гвардиола определился с главной целью команды на летнее трансферное окно, сообщает The Mirror. По информации издания, английский клуб намерен приобрести нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.