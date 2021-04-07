Шатаут Варламова помог «Айлендерс» обыграть «Вашингтон»

«Нью-Йорк Айлендерс» обыграл «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счетом 1:0. Автором единственной заброшенной шайбы в этом поединке стал Брок Нельсон, который смог отличиться в третьем периоде с передачи Джоша Бейли и Райана Пулока.

Российский нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин полезными действиями не отличился и очков набрать не смог. Также команде не помог еще один российский форвард — Евгений Кузнецов, на его счету также не было результативных действий.

Голкипер «Кэпиталз» Илья Самсонов остался в запасе. Ворота «Айлендерс» защищал Семен Варламов, который оформил шатаут, отразив все 29 бросков по своим воротам.

Примечательно, что в запасе «Айлендерс» еще один российский голкипер — Илья Сорокин.

Ранее сообщалось, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признан второй звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщается на официальном сайте организации.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Вашингтон Кэпиталз» — 1:0

1:0 — Нельсон (Бейли, Пулок), 53:05.