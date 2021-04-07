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Вашингтон КэпиталзБостон Брюинз
02:00
Каролина ХаррикейнзФлорида Пантерз
02:00
Коламбус Блю ДжекетсТампа-Бэй Лайтнинг
02:00
Монреаль КанадиенсВиннипег Джетс
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Спортивные новости

«Динамо» изменило решение по назначению Знарка главным тренером

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Московское «Динамо» внезапно изменило решение по назначению Олега Знарка главным тренером команды, сообщает «Матч ТВ».

По информации источника, специалист и руководство команды 5 апреля пришли к компромиссу по всем принципиальным сторонам вопроса, которые касались соглашения, кроме одной — нового помощника главного тренера.

Ожидалось, что соглашение будет подписано на следующий день — 6 числа, однако по неизвестным причинам этого сделано не было, переговоры сорвались. «Динамо» возглавит другой специалист.

Последним местом работы Знарка стал другой московский клуб — с 2019 по 2021 год он возглавлял «Спартак». Он покинул команду после неудачного выступления в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Также Знарок в свое время тренировал национальную сборную России.

Ранее сообщалось, что капитан омского «Авангарда» Алексей Емелин будет госпитализирован в НИИ Склифосовского. Об этом в разговоре с «Матч ТВ» рассказал спортивный журналист Павел Лысенков.

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