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02:00
Каролина ХаррикейнзФлорида Пантерз
02:00
Коламбус Блю ДжекетсТампа-Бэй Лайтнинг
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Монреаль КанадиенсВиннипег Джетс
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Спортивные новости

Поединок Махачева станет главным событием турнира UFC

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Менеджер российского бойца смешанного стиля Ислама Махачева Ризван Магомедов заявил, что спортсмен получил главный бой одного из турниров Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

«Есть Пол Фелдер, есть Дэн Хукер и есть Рафаэль дос Аньос. Я думаю, один из этих трех оппонентов уже в скором времени станет соперником Махачева. Мы и с датой определимся.

Плюс свой следующий бой Ислам Махачев будет возглавлять турнир. Это должен быть пятираундовый бой», — сказал Магомедов в интервью YouTube-каналу «Разрешите вас перебить».

В профессиональной карьере Махачев, выступающий в легком весе, провел 20 поединков, в которых одержал 19 побед и потерпел одно поражение. В последнем бою он одержал победу удушающим приемом над представителем США Дрю Добером на турнире UFC 259, который прошел в Лас-Вегасе 7 марта 2021.

В настоящее время Махачев занимает 11-ю позицию в рейтинге легковесов организации.

Ранее бывший чемпион UFC в легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов рассказал, кто будет следующим лучшим в его дивизионе промоушена.

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