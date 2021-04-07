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02:00
Вашингтон КэпиталзБостон Брюинз
02:00
Каролина ХаррикейнзФлорида Пантерз
02:00
Коламбус Блю ДжекетсТампа-Бэй Лайтнинг
02:00
Монреаль КанадиенсВиннипег Джетс
02:00
Оттава СенаторзЭдмонтон Ойлерз
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Спортивные новости

Павлюченко предложил уехать назвавшему главный минус игры в России футболисту

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Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко раскритиковал форварда казанского «Рубина» Джордже Деспотовича.

Ранее сербский футболист заявил, что в России ему не нравится заезд в гостиницу до игры. По мнению игрока, это бессмысленная дисциплинарная мера.

«Звезда. Даже в Англии многие команды за день до игры заезжают в отели, так что лучше молчи и играй в футбол. А если тебе что-то не нравится, чемодан — вокзал!» — написал Павлюченко в комментариях Instagram-аккаунта «Чемпионат.com».

Деспотович выступает в Российской премьер-лиге (РПЛ) с 2018 года, когда перешел из «Астаны» в «Оренбург». В 2020-м он подписал контракт с «Рубином».

В нынешнем сезоне чемпионата России Деспотович принял участие в 20 матчах, в которых забил 11 мячей и отдал три результативные передачи. Форвард входит в пятерку лучших бомбардиров чемпионата России.

Ранее французский фигурист Луи Торон, выступающий в паре с Аделиной Галявиевой, рассказал о своем пребывании в России, где тренируется у Анжелики Крыловой.

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