Павлюченко предложил уехать назвавшему главный минус игры в России футболисту

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко раскритиковал форварда казанского «Рубина» Джордже Деспотовича.

Ранее сербский футболист заявил, что в России ему не нравится заезд в гостиницу до игры. По мнению игрока, это бессмысленная дисциплинарная мера.

«Звезда. Даже в Англии многие команды за день до игры заезжают в отели, так что лучше молчи и играй в футбол. А если тебе что-то не нравится, чемодан — вокзал!» — написал Павлюченко в комментариях Instagram-аккаунта «Чемпионат.com».

Деспотович выступает в Российской премьер-лиге (РПЛ) с 2018 года, когда перешел из «Астаны» в «Оренбург». В 2020-м он подписал контракт с «Рубином».

В нынешнем сезоне чемпионата России Деспотович принял участие в 20 матчах, в которых забил 11 мячей и отдал три результативные передачи. Форвард входит в пятерку лучших бомбардиров чемпионата России.

Ранее французский фигурист Луи Торон, выступающий в паре с Аделиной Галявиевой, рассказал о своем пребывании в России, где тренируется у Анжелики Крыловой.