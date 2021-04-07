Агент Головина объяснила причину отсутствия игрока в матче Кубка Франции

Агент полузащитника «Монако» Александра Головина Олег Артемов объяснил, почему россиянин не принял участие в матче 1/8 финала Кубка Франции с «Метцем», который состоялся во вторник, 6 апреля.

Основное и дополнительное время завершилось без забитых мячей. В серии пенальти точнее были монегаски — 5:4.

«С Александром все в порядке. Он совсем недавно вернулся из расположения сборной, в этом матче ему дали немного отдохнуть», — рассказал Артемов газете «Спорт Экспресс».

В нынешнем сезоне Головин принял участие в 15 матчах французской Лиги 1, в которых забил четыре мяча и отдал семь результативных передач. После 31 тура «Монако» располагается на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата Франции, отставая от лидирующего «Лилля» на четыре балла.

Головин перешел в Монако летом 2018 года из московского ЦСКА. Сумма трансфера составила €30 млн.

Ранее сообщалось, что «Монако» Головина разгромил «Метц» в матче чемпионата Франции.