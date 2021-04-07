Россия поднялась на одну позицию в рейтинге ФИФА

Сборная России поднялась на одну позицию в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), новая версия которого была опубликована на официальном сайте организации.

В марте команда под руководством Станислава Черчесова провела три встречи в рамках отборочного этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре. Российские футболисты обыграли Мальту (3:1) и Словению (2:1), а также проиграли Словакии (1:2).

Теперь сборная России занимает 38-е место в рейтинге, набрав 1462,65 балла.

Лидирует в списке команда Бельгии (1783,38 очка). Второе место занимает действующий чемпион мира Франция (1757,3), на третьей позиции располагается Бразилия (1742,65).

В первой десятке произошел ряд изменений. Сборная Италии (1642,06) поднялась с десятого на седьмое место, сместив на позицию ниже Аргентину (1641,95) и Уругвай (1639,08). Топ-10 покинула команда Мексики (1631,55), уступив место Дании (1631,55).

Ранее Черчесов опроверг информацию о премиальных в сборной России.

Рейтинг ФИФА, 7 апреля:

1 (1). Бельгия — 1783,38 очка,

2 (2). Франция — 1757,3,

3 (3). Бразилия — 1742,65,

4 (4). Англия — 1686,78,

5 (5). Португалия — 1666,12,

6 (6). Испания — 1648,13,

7 (10). Италия — 1642,06,

8 (7). Аргентина — 1641,95,

9 (8). Уругвай — 1639,08,

10 (12). Дания — 1631,55...

38 (39). Россия – 1462,65...