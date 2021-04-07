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Вашингтон КэпиталзБостон Брюинз
02:00
Каролина ХаррикейнзФлорида Пантерз
02:00
Коламбус Блю ДжекетсТампа-Бэй Лайтнинг
02:00
Монреаль КанадиенсВиннипег Джетс
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Спортивные новости

В организме Емелина найдены следы наркотиков

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В анализах капитана «Авангарда» Алексея Емелина обнаружены следы наркотических средств — опиатов и каннабиноидов. Эту информацию сообщает издание «БИЗНЕС Online».

В пресс-службе МВД подтвердили, что данные медицинской экспертизы, как это и положено в таких случаях, поступили в ведомство. Начата проверка.

«В случае подтверждения факта употребления наркотиков Емелин должен быть привлечен к административной ответственности», — сообщает источник «БИЗНЕС Online». Статья 6.9 КоАП РФ предполагает до 5 тыс. рублей штрафа и до 15 суток административного ареста.

Возможно и более серьезное наказание, если проверка покажет приобретение и хранение значительного объема наркотиков. по статье 228 УК РФ «Незаконное хранение, приобретение наркотических средств» предполагается тюремный срок от трех до 15 лет лишения свободы.

Капитан «Авангарда» был госпитализирован в Казани после первого матча финала Восточной конференции против «Ак Барса». В ночь на 7 апреля хоккеист был перевезен на реанимобиле в Москву.

Официальной информации о причинах госпитализации нет.

Ранее сообщалось, что «Матч ТВ» опроверг информацию о трансплантации печени у Емелина.

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