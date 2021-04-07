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02:00
Вашингтон КэпиталзБостон Брюинз
02:00
Каролина ХаррикейнзФлорида Пантерз
02:00
Коламбус Блю ДжекетсТампа-Бэй Лайтнинг
02:00
Монреаль КанадиенсВиннипег Джетс
02:00
Оттава СенаторзЭдмонтон Ойлерз
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Спортивные новости

Россию ждет игра в Грузии на чемпионате Европы: в Кремле считают, что это небезопасно

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Сохозяева Евробаскета-2022 Грузия и Италия (турнир будет проходить сразу в четырех европейских — плюс Германия и Чехия) выбрали по сборной, с которой сыграют в одной группе, сообщает пресс-служба ФИБА.

Грузия выбрала сборную Турции. Учитывая нынешний посев команд по корзинам, сборная России должна будет провести групповой этап турнира в Грузии, где встретится с этими командами. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что поездки в Грузию небезопасны для россиян.

«Туда просто опасно ездить, и это должны россияне четко понимать», — заявил Песков.

Жеребьевка группового этапа состоится 29 апреля. Сборные будут распределены на четыре группы по шесть команд в каждой. Турнир пройдёт с 1 по 18 сентября 2022 года.

Ранее в Тбилиси прошла акция протеста в связи с приездом российского телеведущего Владимира Познера. Он собирался отметить в Грузии свой 87-й день рождения. Митингующие окружили вход в отель, где остановился журналист, и выключили электроэнергию в помещении.

Ранее сообщалось, что Овечкин забил 724-й гол в карьере в НХЛ.

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