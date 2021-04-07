«Ак Барс» обыграл «Авангард» и сократил счет в серии до 1:2

В третьем матче финала Восточной конференции КХЛ казанский «Ак Барс» обыграл омский «Авангард». Встреча завершилась со счетом 2:1.

Роман Рукавишников вывел казанскую команду вперед, также в первом периоде Дмитрий Воронков увеличил преимущество «Ак Барса». На 36-й минуте Клим Костин отыграл одну шайбу. В третьем периоде команды не сумели поразить ворота друг друга.

КХЛ. Плей-офф. Финал Восточной конференции. Третий матч.

«Авангард» (Омск) — «Ак Барс» (Казань) — 1:2 (0:2, 1:0, 0:0)

Голы: 0:1 - Рукавишников (Яруллин, Доус) – 01:41 (5x5), 0:2 - Воронков (Галимов, Мерфи) – 07:14 (5x5), 1:2 - Костин (Покка, Найт) – 35:15 (5x5).

«Ак Барс» одержал первую победу в серии и теперь «Авангард» впереди с общим счетом — 2-1. Четвертая встреча пройдёт в Балашихе 9 апреля.

В финале Западной конференции московский ЦСКА обыгрывает петербургский СКА со счетом 3:0.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая завершилась со счетом 2:1 в пользу казанцев.