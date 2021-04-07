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Коламбус Блю ДжекетсТампа-Бэй Лайтнинг
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Спортивные новости

«Ювентус» обыграл «Наполи» в дважды перенесенном матче

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В перенесенном матче 3-го тура итальянской Серии А «Ювентус» принимал «Наполи». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:1.

Матч в итоге переносился два раза. Команды должны были сыграть 4 октября в Турине, но «Наполи» не явился на матч, сославшись на запрет местного органа здравоохранения приезжать в Турин из-за случаев коронавируса в клубе. «Наполи» было засчитано техническое поражение, с команды сняли одно очко. Клуб подал апелляцию, и решение о наказании клуба было отменено. Переигровка должна была состояться 17 марта, но игру перенесли на 7 апреля.

На 13-й минуте встречи счет открыл Криштиану Роналду. На 73-й минуте Пауло Дибала упрочил преимущество хозяев в счете. В концовке встречи форвард «Наполи» Лоренцо Инсинье успешно реализовал пенальти и сократил разрыв в счете.

Туринский «Ювентус» набрал 59 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице чемпионата Италии.

Серия А. 3-й тур.
«Ювентус» (Турин) — Наполи (Неаполь) — 2:1 (1:0)
Голы: 1:0 - Роналду – 13, 2:0 - Дибала – 73, 2:1 - Инсинье – 90' (пен).

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча «Ювентус» — «Наполи».

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