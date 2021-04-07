10 игроков «Ак «Барса» и «Авангарда» после матча прошли допинг-контроль

В третьем матче финала Восточной конференции КХЛ казанский «Ак Барс» обыграл омский «Авангард» со счетом 2:1. После матча на допинг-контроль забрали сразу 10 хоккеистов: по пять игроков «Ак Барса» и «Авангарда», сообщает «БИЗНЕС Online».

От казанской команды сдавать тест пошли Кирилл Петров, Артем Лукоянов, Артем Галимов, Тревор Мерфи и Роман Рукавишников.

7 апреля появилась информация, что в анализах капитана «Авангарда» Алексея Емелина, который находится в больнице с диагнозом «токсический шок печени», обнаружены следы наркотических средств — опиатов и каннабиноидов. В пресс-службе МВД подтвердили, что данные медицинской экспертизы, как это и положено в таких случаях, поступили в ведомство. Начата проверка.

В «Авангарде» отрицают информацию о наркотиках и заявляют, что все это хорошо спланированная провокация.

Трансплантация печени, наркотики, COVID-19: что происходит с лидером «Авангарда».