Дизайнер платья Загитовой ответила на обвинения в плагиате

Дизайнер Ольга Рябенко, автор красной балетной пачки для олимпийской произвольной программы Алины Загитовой, ответила на обвинения в плагиате идеи костюма, передает Sport24.

До этого с обвинением в плагиате выступила олимпийская чемпионка Игр в Лиллехаммере (1994 год) Оксана Баюл. В своем Instagram она выложила фотографии платья Загитовой и своего наряда, в котором выступала в 1995 году, и подчеркнула их схожесть.

«Зачем об этом вообще говорить? Пусть каждый сам смотрит и делает выводы, которые захочет. Это не стоит обсуждений. Не обидно ли мне видеть обвинения в плагиате? А мне-то что, меня это вообще никак не интересует», — заявила Рябенко в ответ на эти обвинения.

Стоит отметить, что именно в красной балетной пачке Загитова в 2018 году стала победительницей Олимпийских игр в Пхенчхане.

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