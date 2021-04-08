Тренер «Баварии» Флик доволен качеством игры с «ПСЖ»

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик прокомментировал результат первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов против «ПСЖ», передает Twitter Bayern&Germany.

Встреча, которая проходила на домашней арене «Баварии» в Мюнхене», завершилась поражением подопечных Флика со счетом 2:3.

«Соперник забил три мяча, почти не имея моментов, а у нас было много шансов. Мы могли добиться хорошего результата сегодня, но реализация была не на лучшем уровне. Однако я удовлетворен сегодняшним выступлением и качеством нашей игры», — заявил специалист.

Примечательно то, что «Бавария» в прошлом сезоне стала победителем Лиги чемпионов, в финале подопечные Флика с результатом 1:0 обыграли именно «ПСЖ».

Ответная игра 1/4 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Бавария» состоится 13 апреля на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Начало встречи — в 22.00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что главный тренер мюнхенской «Баварии» Ханс-Дитер Флик потерпел первое поражение в Лиге чемпионов на посту наставника немецкой команды.