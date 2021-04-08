В клубе НХЛ «Ванкувер» зафиксирована вспышка COVID-19

Вспышка коронавирусной инфекции зафиксирована в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Ванкувер Кэнакс», сообщает AP.

По информации источника, тесты на коронавирусную инфекцию у 25 членов команды показали положительный результат. Сообщается, что среди заболевших — четыре представителя тренерского штаба и 21 хоккеист, среди которых три игрока резервного состава команды.

Заболевшие были отправлены на самоизоляцию. Стоит отметить, что 19 хоккеистов ранее были помещены в COVID-лист НХЛ, а поединки команды в рамках регулярного чемпионата Лиги были перенесены.

Включение игроков в данных список может быть связано с рядом причин, первая и основная — тест на коронавирусную инфекцию, который показал положительный результат, а также изоляция из-за появления симптомов заболевания, карантин из-за близкого контакта с высоким риском заражения.

Ранее сообщалось, что «Сент-Луис Блюз» переиграл «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу «блюзменов».