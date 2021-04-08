Петр Ян поздравил Мораеса, который победил Джонсона ударом коленом в голову

Российский боец UFC Петр Ян поздравил Адриано Мораеса с победой над Деметриусом Джонсоном на турнире ONE. Джонсон получил тяжелый удар коленом в голову, после чего последовало добивание и рефери остановил бой. Заметим, что в этом промоушене подобные удары не запрещены.

«Мои поздравления Мораесу! Отличный удар коленом. Надеюсь, Джонсон сможет быстро восстановиться», — написал Ян в Twitter.

В начале марта Ян использовал такой же прием в титульном поединке турнира UFC 259 в бою с самим Алджэмейном Стерлингом, после чего бой был остановлен, российский чемпион был дисквалифицирован, а его соперник стал обладателем чемпионского пояса в легчайшем весе.

Мораеш победил Джонсона в титульном бою благодаря удару коленом в голову.