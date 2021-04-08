ЧМ-2021 по хоккею может пройти в условиях «пузыря» и без зрителей

Вице-президент Международной федерации хоккея Калерво Куммола рассказала о том, в каком формате пройдет чемпионат мира по хоккею, который должен стартовать 21 мая в столице Латвии Риге.

«На данный момент есть информация, что все команды будут жить в Риге в одном отеле в условиях «пузыря». Очень многое будет зависеть от латвийских властей. Что касается зрителей, то будет ли доступен турнир для болельщиков — пока неясно. Конечно, отсутствие зрителей делает турнир сложным с финансовой точки зрения, и повышенные расходы будут вычтены из призовых денег команд», — приводит слова Куммолы Iltalehti.

Сборная России по хоккею на чемпионате мира 2021 года выступит под флагом Олимпийского комитета России (ОКР), а вместо национального гимна в честь команды будет звучать гимн Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ).

Ранее власти Латвии допускали, что чемпионат мира может пройти со зрителями, но окончательное решение по этому поводу ожидается в начале мая.

Ранее сообщалось, что В Латвии не исключили возможность допуска зрителей на матчи ЧМ-2021.