Экс-футболист «Спартака» рассказал о шансах команды на победу в чемпионате

Бывший футболист московского «Спартака», а ныне игрок «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров поделился мнением о чемпионской гонке в РПЛ, в которой красно-белые всего на четыре очка отстают от лидирующего «Зенита».

«Думаю, что у «Спартака» вполне есть шанс не только догнать, но и перегнать их. Хотя питерцы сейчас достаточно комфортно себя чувствуют в психологическом плане. «Зенит» всегда борется за высокие места, поэтому нервозности нет, у команды характер победителя. В этом плане им будет легче удерживать отрыв», — цитируют Комбарова «Известия».

В прошлом туре «Спартак» одолел «Ростов» со счетом 3:2. В составе красно-белых отличились Виктор Мозес и Александр Соболев, который оформил дубль. «Зенит» обыграл «Химки». Встреча завершилась со счетом 2:0. Точные удары на свой счет записали Вячеслав Караваев и Андрей Мостовой.

После 24-х туров в РПЛ лидирует петербургский клуб, который набрал 51 очко. На втором месте с отставанием в четыре очка идет «Спартак».

Экс-игрок «Спартака» Павлюченко оценил шансы красно-белых на победу в РПЛ.