Лундквист заявил о желании вернуться в НХЛ после операции на сердце

Вратарь «Вашингтона» Хенрик Лундквист рассказал, что надеется возобновить карьеру в НХЛ после операции на открытом сердце. 8 января швед перенес плановую операцию на сердце, а 23 февраля возобновил тренировки на льду.

«Мне нравится преодолевать трудности, нравится видеть результат, отдачу от приложенных усилий. Если у меня появится возможность, я сделаю все, чтобы вернуться. Но я должен следовать советам врачей. Хоккей доставляет мне удовольствие, но в жизни есть и другие вещи, которые могут меня порадовать», — цитирует Лундквиста NHL.com/ru.

В конце апреля шведский голкипер пройдет серьезное медобследование, по итогам которого станет ясно, сможет ли он вернуться на лед. 9 октября Лундквист подписал однолетний контракт с «Кэпиталз». До этого Лундквист 15 лет был игроком «Рейнджерс».

Лунжквист лидирует среди всех европейских вратарей количеству побед за карьеру в НХЛ. В 11 из 13 своих сезонов швед одерживал не менее 30 побед (первый в истории голкипер НХЛ, одержавший не менее 30 побед в своих первых семи сезонах).

Ранее сообщалось, что перенесший операцию на сердце хоккеист может вернуться в НХЛ.