Крал и Понсе могут пропустить матч с «Локомотивом», Жиго начал тренироваться

В московском «Спартаке» рассказали о состоянии защитника Самуэля Жиго, полузащитника Алекса Крала и нападающего Эсекьеля Понсе в преддверии матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом». Участие всех троих футболистов в матче под вопросом.

«Жиго сегодня приступил к тренировкам по индивидуальной программе. Его участие в матче в воскресенье пока под большим вопросом. Крал и Понсе по-прежнему тренируются по индивидуальной программе. Участие обоих в игре с «Локомотивом» также под вопросом», — цитирует директора департамента красно-белых по связям с общественностью Антона Фетисова «Спорт-Экспресс».

Матч «Локомотив» — «Спартак» состоится 11 апреля на стадионе «РЖД Арена» в Москве.

В прошлом туре «Спартак» одолел «Ростов» со счетом 3:2. В составе красно-белых отличились Виктор Мозес и Александр Соболев, который оформил дубль. «Зенит» обыграл «Химки».

После 24-х туров в РПЛ лидирует «Зенит», который набрал 51 очко. На втором месте с отставанием в четыре очка идет «Спартак».

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