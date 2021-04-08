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Спортивные новости

Хоккеисты «Локомотива» Ткачев и Пулккинен переходят в «Трактор»

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Нападающие ярославского «Локомотива» Владимир Ткачев и Теэму Пулккинен близки к подписанию контрактов с «Трактором», сообщает Telegram-канал «Хоккей без зрителей».

В прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги 27-летний Ткачев принял участие в 53 встречах регулярного чемпионата, набрав 28 (10+18) очков при показателе полезности «+18». В плей-офф Ткачев сыграл в 11 матчах, набрав 8 (4+4) очков при показателе полезности «+4» и шести штрафных минутах.

Теэму Пулккинен в декабре прошлого года перешел из московского «Динамо» в ярославский «Локомотив» . Всего в регулярном чемпионате минувшего сезона Пулккинен сыграл в 46 встречах, набрав 30 (16+14) очков при показателе полезности «+8». В плей-офф КХЛ на счету Пулккинена 11 встреч, в которых он набрал 9 (7+2) очков при показателе полезности «+1».

Также канал огласил подробности контрактов новичков. Ткачев заработает 150 млн рублей. Его финский одноклубник Теэму Пулккинен за те же два сезона получит 125 млн рублей.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» опубликовал обращение после вылета из плей-офф.

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