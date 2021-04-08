Бывший арбитр не согласился с критикой судейства «Сочи» в игре с «Локомотивом»

Бывший футбольный судья Илья Обломов не согласился с критикой судейства «Сочи» в матче 1/4 финала Кубка России против московского «Локомотива», передает Sport24.

Напомним, черноморский клуб уступил со счетом 1:3.

Сочинцы посчитали, что арбитр матча Василий Казарцев должен был назначить пенальти в ворота красно-зеленых после единоборства защитника Сергея Терехова с игроком «железнодорожников» Дмитрием Живоглядовым.

«А с чего там пенальти-то? Если взять за фол то, что Живоглядов приподнимается, пытаясь задержать Терехова, то это было до штрафной. Казарцев применил принцип преимущества», — сказал Обломов.

Стоит отметить, что «Уфа» также возмутилась судейством в противостоянии против грозненского «Ахмата», а представитель пресс-службы клуба из Башкортостана опубликовал в Twitter пост с ненормативной лексикой.

Ранее футбольный клуб «Сочи» пожаловался на судейство в матче против «Локомотива».