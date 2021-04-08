Боец Тарасов рассказал об алкогольной зависимости Емельяненко

Боец смешанных единоборств Артем Тарасов рассказал об алкогольной зависимости Александра Емельяненко, передает «Спорт-Экспресс».

«Он болен. Алкоголизм — это страшная болезнь, которую надо лечить. Все его соратники пытаются ему помочь. Но, насколько это получается, мне неизвестно. Видя Саню, мне стало грустно», — сказал Тарасов.

Напомним, Тарасов также рассказал о том, что бой Емельяненко с рэпером Джиганом может сорваться из-за больших финансовых запросов музыканта.

Емельяненко провел 37 боев, одержав 28 побед. Он уступил восемь раз, один поединок закончился вничью. 24 июля 2020 года Емельяненко вышел в октагон против Магомеда Исмаилова и проиграл в третьем раунде.

Джиган является мастером спорта Украины по кикбоксингу.

Ранее Александр Емельяненко отреагировал на слова Вячеслава Дацика, который вызвал его на поединок.