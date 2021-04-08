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Спортивные новости

Аленичев не включил Дзюбу в список лучших игроков РПЛ

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Бывший футболист московского «Спартака» Дмитрий Аленичев назвал лучших игроков Российской премьер-лиги (РПЛ), передает RT.

Экс-игрок поставил на первое место форварда московского ЦСКА Николу Влашича. На второй строчке он расположил Хвичу Кварацхелию из казанского «Рубина». Замкнул тройку Марио Фернандес, защищающий цвета армейцев.

Лучшим голкипером Аленичев назвал Игоря Акинфеева.

Интересно, что в список лучших игроков Аленичев не включил нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбу. Стоит отметить, что Дзюба является лучшим бомбардиром чемпионата, забив 13 мячей.

В турнирной таблице чемпионата России лидирует петербургский «Зенит», набрав 51 очко. Второе место занимает московский «Спартак», имея в активе 47 баллов. На третьей строчке располагается столичный «Локомотив», набрав 43 очка.

Ранее сообщалось о том, что вратарь сборной России по футболу и клуба «Сочи» Сослан Джанаев рискует пропустить чемпионат Европы.

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