Глава КХЛ рассказал о ситуации вокруг капитана «Авангарда» Емелина

Глава Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов рассказал о ситуации вокруг капитана омского «Авангарда» Алексея Емелина, передает РИА «Новости».

Напомним, что после первого матча финала Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) капитан «Авангарда» Емелин почувствовал себя плохо и был госпитализирован в НИИ Склифосовского.

«Ни одного официального заключения о наличии запрещенных веществ у Емелина не поступало. Мы находимся в рабочем контакте с руководством клуба «Авангард», — сказал Морозов.

Также Морозов отметил, что КХЛ проводит политику нулевой терпимости к допингу.

Ранее СМИ сообщили, что спортсмену был поставлен диагноз — острая печеночная недостаточность. По версии врачей института Склифосовского, Емелин после травмы мог принять слишком большое количество обезболивающих, поскольку в его крови были найдены следы ибупрофена и парацетамола.

Ранее в МВД Татарстана прокомментировали информацию о наркотиках в крови Емелина.