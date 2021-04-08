Юрист дала правовую оценку созданию «Спартаком» аффилированного агентства

Спортивный юрист Анна Анцелиович прокомментировала информацию о том, что московский «Спартак» создал аффилированное футбольное агентство, передает Sport24.

«Не совсем понятно, чем такое агентство занималось. Само по себе создание агентства субъектами футбола не запрещено правилами. Если речь идет о коррумпированных схемах, то это уголовное преступление», — сказала Анцелилович.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» занимает второе место, набрав 47 очков. Петербургский «Зенит» расположился на первой строчке, имея в своем активе 48 баллов и игру в запасе.

В следующем туре чемпионата России «Спартак» на выезде сыграет со столичным «Локомотивом». Встреча состоится 11 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

Ранее Telegram-канал рассказал о финансовых схемах «Спартака».