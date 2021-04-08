Тихонов похвалил «Крылья Советов» за победу над «Динамо»

Бывший игрок московского «Спартака» Андрей Тихонов похвалил самарские «Крылья Советов» за победу над московским «Динамо» в матче 1/4 финала Кубка России, передает «Спорт-Экспресс».

«Очень уверенная и сильная игра «Крыльев Советов». Команда выглядела очень здорово сегодня. По игре и по результату — все заслуженно. «Динамо», конечно, было не похоже на себя», — сказал Тихонов.

Напомним, Тихонов пять лет играл в самарском клубе.

В турнирной таблице Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Крылья Советов» занимают первое место, набрав 79 очков. Бело-голубые расположились на пятой строчке в Российской премьер-лиги (РПЛ), имея в активе 42 балла.

Следующий матч в ФНЛ самарцы проведут против астраханского «Волгаря». Динамовцы в РПЛ примут на своем поле «Урал» из Екатеринбурга.

Также в 1/2 финала Кубка России пробились московский ЦСКА, грозненский «Ахмат» и столичный «Локомотив».

Ранее генеральный директор самарских «Крыльев Советом» Евгений Калакуцкий поделился эмоциями от победы над московским «Динамо» в матче 1/4 финала Кубка России по футболу.