Трусова прокомментировала информацию о применении блокаторов гормонов в группе Тутберидзе

Российская фигуристка Александра Трусова прокомментировала информацию о применении блокаторов гормонов в группе Этери Тутберидзе. Напомним, с такими обвинениями выступил американский журналист Дейв Лиз.

«Нет, никогда не слышала ничего такого», — сказала Трусова в эфире Радио «Комсомольская Правда».

Также спортсменка отметила, что она не ограничивает себя в еде.

«Родители мне всегда говорили: «ешь, что хочешь, это твое дело». Я ем все, что хочу, особенно утром. Вечером, перед сном стараюсь поменьше есть или не все подряд, только что-то определенное», — сказала Трусова.

Напомним, 1 апреля директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев заявил о том, что Трусова вернется от тренера Евгения Плющенко к Этери Тутберидзе. Интересно, что Тутберидзе и Плющенко не подтвердили эту новость.

На чемпионате мира 2021 года в Стокгольме Трусова заняла третье место, несмотря на то, что перед произвольной программой она шла на 12-м месте. Также под руководством Евгения Плющенко она взяла бронзу на чемпионате России, выиграла два этапа Кубка страны и заняла четвертое место на этапе Гран-при в Москве.

Ранее тренер по фигурному катанию Катарина Гербольдт оценила выступление Александры Трусовой на чемпионате мира по фигурному катанию.