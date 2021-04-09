В «Спартаке» назвали лживой информацию о сливе финансовых документов

Директор департамента по связям с общественностью московского «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал информацию о сливе финансовых документов, согласно которым клуб за 16 лет потерял на трансферах более €270 млн.
По его мнению, данная публикация непосредственно связана с тем, что команда продолжает вести борьбу за чемпионство в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Мы были удивлены как временем появления этой информации, так и ее содержанием. Очевидно, что присутствие «Спартака» в близости от первого места в турнирной таблице кого-то раздражает.
Лично я никогда не видел опубликованных документов, и цифры в них не соответствуют действительности», — заявил Фетисов в интервью «СЭ».
В следующем туре чемпионата России «Спартак» на выезде сыграет с «Локомотивом». Встреча состоится 11 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.
Ранее спортивный юрист Анна Анцелиович прокомментировала информацию о том, что московский «Спартак» создал аффилированное футбольное агентство.