В «Спартаке» назвали лживой информацию о сливе финансовых документов

Директор департамента по связям с общественностью московского «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал информацию о сливе финансовых документов, согласно которым клуб за 16 лет потерял на трансферах более €270 млн.

По его мнению, данная публикация непосредственно связана с тем, что команда продолжает вести борьбу за чемпионство в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Мы были удивлены как временем появления этой информации, так и ее содержанием. Очевидно, что присутствие «Спартака» в близости от первого места в турнирной таблице кого-то раздражает.



Лично я никогда не видел опубликованных документов, и цифры в них не соответствуют действительности», — заявил Фетисов в интервью «СЭ».

В следующем туре чемпионата России «Спартак» на выезде сыграет с «Локомотивом». Встреча состоится 11 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

Ранее спортивный юрист Анна Анцелиович прокомментировала информацию о том, что московский «Спартак» создал аффилированное футбольное агентство.