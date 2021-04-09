Фигуристка Туктамышева спародировала капитана Джека Воробья: видео

Серебряная призерка чемпионата мира 2021 года в женском одиночном фигурном катании Елизавета Туктамышева спародировала в своем Instagram капитана Джека Воробья из серии фильмов «Пираты Карибского моря», которого сыграл голливудский актер Джонни Депп.

«Елизавета Туктамышева! Капитан Елизавета Туктамышева!

А если серьезно, я безумно рада быть капитаном сборной России на командном чемпионате мира! Будет интересно», — прокомментировала пост спортсменка.

Напомним, что мировое первенство среди сборных команд состоится с 15 по 18 апреля 2021 года в Японии. Впервые соревнования подобного формата пройдут в городе Осака.

На чемпионате мира в Стокгольме победу в состязаниях женщин завоевала Анна Щербакова, тренирующаяся в группе Этери Тутберидзе.



Ранее бронзовая призерка ЧМ-2021 в Стокгольме Александра Трусова прокомментировала информацию о применении блокаторов гормонов.