Логинов будет готовиться к олимпийскому сезону вместе со сборной России

Глава Союза биатлонистов России Виктор Майгуров заявил, что чемпион мира Александр Логинов большую часть подготовки к олимпийскому сезону проведет в расположении национальной команды.

«Мы обсуждали с Логиновым формат его подготовки к предстоящему сезону. Могу с уверенностью сказать, что большую часть подготовки он проведет в составе сборной России», — сказал Майгуров в интервью на канале СБР на YouTube.

Перед стартом прошлого сезона спортсмен тренировался под руководством личного тренера Александра Касперовича. В завершившемся сезоне Кубка мира Логинов выиграл смешанную эстафету в немецком Оберхофе и выиграл индивидуальную гонку в Антхольце. В составе сборной России он взял серебро и две бронзы в эстафете.

Логинов является чемпионом мира 2020 года в спринте, серебряным и четырехкратным бронзовым призером чемпионатов мира.

Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.

Ранее Майгуров заявил, что Михаил Шашилов и Юрий Каминский продолжат работу на постах старших тренеров женской и мужской сборных.