Госпитализированный капитан «Авангарда» Емелин чувствует себя лучше

Стали известны новые подробности состояния здоровья капитана омского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард» Алексея Емелина.

По информации «Спорт-Экспресс», игрок чувствует себя намного лучше, а о трансплантации печени не может быть и речи.

Капитан «Авангарда» был госпитализирован в Казани после первого матча финала Восточной конференции против «Ак Барса». В ночь на 7 апреля хоккеист был перевезен на реанимобиле в Москву. СМИ сообщали, что игроку может быть проведена операция по трансплантации печени.

Позднее в МВД Татарстана заявили, что в анализах Емелина обнаружены наркотические вещества, однако 8 апреля в НИИ имени Склифосовского опровергли их наличие в крови. Сообщалось о сильнодействующих лекарствах с кодеином.

Официальной информации о причинах госпитализации нет.

В нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина 34-летний Емелин принял участие в 12 матчах, в которых забросил одну шайбу и отдал две результативные передачи.

Емелин выступал за тольяттинскую «Ладу» (2004—2007), казанский Ак Барс (2007-2011, 2012—2013), а также клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль Канадиенс» (2011—2017) и «Нэшвилл Предаторз» (2017—2018). В «Авангард» защитник перешел в 2018 году.

В составе сборной России он стал чемпионом мира 2012 года. Турнир проходил в Финляндии и Швеции.

Ранее сообщалось, что Емелин находится в сознании и передвигается самостоятельно.