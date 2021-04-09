Большунов рассказал о своем отношении к Клебо

Чемпион мира и двукратный победитель Кубка мира Александр Большунов рассказал об отношении к трехкратному олимпийскому чемпиону Йоханнесу Клебо.

«Не скажу, что он мой враг. Это соперник, с которым приятно соревноваться. На лыжне мы боремся друг с другом, но после финиша мы не держим друг на друга зла», — цитирует Большунова РИА «Новости».

Также лыжник отметил, что приглашение Клебо на свою свадьбу осталось в силе.

Большунов является четырехкратным призером зимних Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Лыжник взял серебро в эстафете, командном спринте и марафоне, а также стал бронзовым призером в спринтерской гонке классическим стилем.

В нынешнем сезоне Большунов стал двукратным победителем многодневки «Тур де Ски», а также второй год подряд одержал победу в общем зачете Кубка мира. На чемпионате мира в немецком Оберстдорфе лыжник завоевал золото в скиатлоне, взял серебро в эстафете и в марафоне, а также стал бронзовым призером в командном спринте.

Ранее Большунов поделился мнением о высказывании олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой, которая ранее заявила о «звездной болезни» у лыжника.