В Госдуме объяснили, зачем спортсменам отчитываться о тренировках за рубежом

Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин объяснил цель внесения в нижнюю палату парламента России законопроекта об уведомлении о тренировках спортсменов за рубежом.

«Законопроект преследует только одну цель: упорядочить на сегодняшний день отъезд спортсменов за рубеж. Сейчас любой спортсмен, который заключает контракт с иностранными клубами, может совершенно спокойно уехать, не уведомляя федерации.

Благодаря закону можно будет составлять реестр уезжающих спортсменов, чтобы понять, что мешает нашим спортсменам развиваться внутри страны.

Чтобы федерации заранее знали, что такой-то спортсмен хочет уехать за границу. Но это все никак не будет препятствовать самому отъезду. Никто не запретит спортсменам уезжать», — сказал парламентарий в комментарии «Газете.Ru».

«Сегодня у каждой федерации есть реестр спортсменов, которые входят в ту или иную федерацию. Но у них на сегодня не прописано, что спортсмены должны уведомлять об отъезде, если подписывают контракты с иностранными клубами. Федерации не могут прописать это сами. Они обратились к нам, чтобы вышел такой федеральный закон», — добавил Пайкин.

Также депутат рассказал о последствиях для спортсменов, которое уедут из России, не уведомив свою организацию.

«А это уже <будет определяться> внутри федерации. У спортсменов есть обязательства перед федерацией. Если они нарушат — это будет внутреннее дело. Но по трудовому кодексу им никто не сможет воспрепятствовать уехать. Однако многие спортсмены возвращаются обратно. Если они при этом, уезжая, здесь что-либо нарушат, хорошо им от этого <при возвращении> не будет. Но уведомить же — не проблема, правда?» — отметил Пайкин.

По словам парламентария, к нему обратились многие федерации массового спорта.

«И хоккейная, и футбольная, и баскетбольная, и волейбольная», — сказал депутат.

Предложение было внесено в Госдуму депутатами Пайкиным и Владиславом Третьяком. Изменения предлагаются в закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».

Ранее в Госдуму был внесен законопроект о регулировании деятельности спортивных агентов.