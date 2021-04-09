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Спортивные новости

Конфликт между игроками «Арсенала» и тренерами ЦСКА попал на видео

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Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц заявил, что инцидент, произошедший после матча 1/4 финала Кубка страны между тульским «Арсеналом» и московским ЦСКА, попал на видео.

«В протоколе главного арбитра матча указано, что в подтрибунном помещении по окончании игры произошла словесная перепалка между представителями команд. Аналогичная запись есть и в рапорте комиссара. Кроме того, комиссар предоставил видеозапись, которая подтверждает факт перепалки. Рядом с этими событиями находился ассистент судьи матча. Его рапорт запрошен КДК РФС», — цитирует Григорьянца РИА «Новости».

Встреча между командами, прошедшая в Туле 8 апреля, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. По информации СМИ, после матча в подтрибунном помещении стадиона произошел конфликт между игроками тульской команды и тренерами армейского клуба. Футболисты «Арсенала» Гиа Григалава и Гурам Аджоев накинулись на тренеров красно-синих. Представители «канониров» обещали «проломить головы» специалистам. Конфликт удалось погасить после того, как игроков оттащили от тренеров.

Ранее сообщалось, что игрокам «Арсенала» грозит уголовная ответственность за атаку на тренеров ЦСКА.

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