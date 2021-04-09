Тарасова отреагировала на обвинения Баюл в меркантильности

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на обвинения олимпийской чемпионки Оксаны Баюл в меркантильности.

«Я на эту тему разговаривать не хочу. У каждого есть свое мнение», — сказала Тарасова «Спорт-Экспресс».

Ранее бывшая фигуристка заявила, что фасон платья олимпийской чемпионки Алины Загитовой, в котором она выступала на Играх-2018 в Пхенчхане, скопирован с ее костюма 1995 года. В ответ Тарасова сказала, что Баюл «и раньше безобразно высказывалась о своих коллегах». Комментируя высказывание специалиста, украинка заявила, что у Тарасовой на первом месте деньги, а не «любовь к России».

Баюл является победительницей Олимпийских игр 1994 года в норвежском Лиллехаммере, а также чемпионкой мира — 1993 в чехословацкой Праге и двукратной обладательницей золота первенств Украины (1993, 1994).

Ранее олимпийский чемпион Алексей Ягудин прокомментировал обвинения Баюл в адрес шоу Этери Тутберидзе.