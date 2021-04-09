«Никто из «Локомотива» не обращался»: лучший бомбардир ФНЛ рассказал об интересе из РПЛ

Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев, который в 34 матчах чемпионата ФНЛ забил 32 гола, отреагировал на информацию об интересе к нему со стороны клубов РПЛ и в частности московского «Локомотива».

«Никто не обращался. Когда в отпуске был, слышал слухи, что «Локо» интересуется. Я всем отвечал, что сам не в курсе. Мало ли что пишут? У меня контракт с Самарой, и сейчас все мои мысли связаны с ней. РПЛ? Посмотрим. Дай бог нам с «Крыльями» выйти в Премьер-Лигу. Если получится, буду и там стараться держать марку бомбардира. Нападающие ценятся голами», — сказал Сергеев в интервью «Чемпионату».

По ходу нынешнего сезона Сергеев перешел из «Торпедо» в «Крылья Советов». За столичный клуб форвард провел три матча, в которых не забил ни одного гола.

«Крылья Советов» лидируют в турнирной таблице ФНЛ, набрав в 34 матчах 79 очков. Отрыв от третьего места (в РПЛ выходят первые две команды по итогам чемпионата) — шесть очков при игре в запасе.

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