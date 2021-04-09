Санкт-Петербург готов принять дополнительные матчи Евро-2020 в том случае, если Бильбао, Дублин, Мюнхен и Рим не смогут предоставить УЕФА гарантии по проведению матчей турнира со зрителями и будут лишена права принимать матчи первенства континента. Ответ города должны дать до 19 апреля.

«Город логистически абсолютно готов к переносу матчей» из Рима, Дублина, Мюнхена или Бильбао», — заявил в интервью РИА «Новости» глава оргкомитета турнира в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин.

Санкт-Петербург откроет стадион на матчи Евро-2020 на 50% от вместимости трибун. Кроме того, оргкомитет допускает возможность до конца апреля увеличить вместимость арены.

Санкт-Петербург также прорабатывает комплекс мер для облегченного въезда в Россию для обладателей билетов на матчи.

Перенесенный из-за пандемии коронавируса Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года.

Ранее сообщалось, что Санкт-Петербург заполнит стадион на матчи Евро-2020 на 50 процентов.