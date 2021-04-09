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Шамиль Шахбулатов Шамиль Шахбулатов

Шахбулатов проиграл Борисову на турнире ACA в Минске

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Российский боец смешанного стиля (MMA) Шамиль Шахбулатов провел бой на турнире Absolute Championship Akhmat (ACA) в Минске против соотечественника Олега Борисова. Победу раздельным решением судей одержал Борисов.

После боя победитель признался, что выходил в клетку с травмой, а во втором раунде порвал паховые мышцы и поединок заканчивал на морально-волевых.

В профессиональной карьере представитель Грозного Шамиль Шахбулатов провел 16 поединков, в которых одержал 12 побед и потерпел четыре поражения. В активе костромчанина Олега Борисова теперь 21 победа, шесть поражений и одна ничья.

«Считаю, что для российского ММА это должен быть очень интересный бой. Олега Борисова давно знают, он больше десяти лет выступает на топовом уровне. Пусть даже ему больше 36 лет, но он все равно показывает зрелищные, сильные бои. Соперник хороший, достойный, ожидаю, что это будет зрелищный бой», — говорил перед боем Шахбулатов..

«Не хочу умереть в клетке»: Шахбулатов о бое с Борисовым и карьерных планах.

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