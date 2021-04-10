Наставник ЦСКА Олич высказался об итогах жеребьевки 1/2 финала Кубка России

Главный тренер московского ЦСКА Ивица Олич высказался об итогах жеребьевки 1/2 финала Кубка России.

В полуфинале армейский клуб встретится со столичным «Локомотивом», а грозненский «Ахмат» сыграет с самарскими «Крыльями Советов».

«Нам выпал самый сложный вариант из всех возможных! «Локомотив» вместе с нами считался фаворитом среди оставшихся клубов. В любом случае, мы уважаем всех соперников. У нас есть возможность попасть в финал, и эта цель сохраняется. Календарь очень непростой. Мы сыграем с «Сочи», через три дня - с «Локомотивом», а затем — со «Спартаком», и все эти матчи будут гостевыми.

Надо их провести на очень высоком уровне. Будем готовиться, чтобы выглядеть как можно лучше», - приводит слова Олича официальный сайт армейцев.

По словам наставника красно-синих, «железнодорожники» являются одной из лучших команд России.

«Они пропустили очень мало голов, выиграли все матчи после возобновления сезона. Видна работа тренера Марко Николича, который привел в хорошую форму команду и игроков», — сказал хорватский специалист.

Встреча между «Локомотивом» и ЦСКА пройдет 21 апреля на »РЖД арене».

Ранее бывший главный тренер «железнодорожников» Юрий Семин прокомментировал жеребьевку Кубка России.