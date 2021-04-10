Овечкин признан второй звездой матча «Баффало» — «Вашингтон»

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признан второй звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Баффало Сэйбрз», сообщается на официальном сайте организации.

Встреча, прошедшая в Баффало на арене «Кибэнк центр», завершилась со счетом 4:3 в пользу гостей. Российский нападающий отметился заброшенной шайбой.

Первой звездой признан форвард столичного клуба Джастин Шульц, забросивший шайбу и отдавший две результативные передачи.

Также в тройку вошел нападающий «Баффало» Кейси Миттельштадт. В его активе один гол.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. Вместе с командой он в 2018 году стал обладателем Кубка Стэнли. Овечкин является восьмикратным обладателем награды «Морис Ришар Трофи», которая вручается лучшему снайперу регулярного чемпионата.

Также он трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата и трижды завоевал приз лучшему игроку сезона по мнению хоккеистов «Тед Линдсей Эворд», один раз — награду лучшему бомбардиру регулярного чемпионата «Арт Росс Трофи».

Ранее сообщалось, что Овечкин стал восьмым игроком в истории лиги, который провел не менее 16 сезонов с 20 заброшенными шайбами, и четвертым хоккеистом, сделавшим это подряд с начала карьеры.