Панарин признан первой звездой матча «Айлендерс» — «Рейнджерс»

Форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин признан первой звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нью-Йорк Айлендерс», сообщается на официальном сайте организации.

Встреча, прошедшая в Нью-Йорк на арене «Нассау Колизеум», завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей. Российский нападающий отметился двумя результативными передачами.

Второй звездой стал защитник гостей К'Андре Миллер. В его активе один гол. Всего на счету игрока четыре гола и пять передач в 37 играх

Также в тройку лучших игроком матча попал нападающий «рейнджеров» Алекси Лафренье. Он отметился одной заброшенной шайбой. В нынешнем сезоне он набрал 13 (7+6) очков.

После 40 матчей регулярного чемпионата «Рейнджерс», набравшие 43 очка, занимают пятое место в турнирной таблице Восточного дивизиона. «Айлендерс» (56) располагаются на второй строчке. «Островитяне» прервали четырехматчевую победную серию в регулярном чемпионате.

Ранее сообщалось, что Панарин вышел на второе место по количеству очков в среднем за матч.