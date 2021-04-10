Экс-тренер «Краснодара» Ташуев жестко ответил на критику со стороны Мусаева

Экс-тренер «Краснодара» Сергей Ташуев ответил на критику Мурада Мусаева, передает «Чемпионат.com».

Напомним, Ташуев заявил, что уход Мусаева с поста наставника «быков» поможет команде. Мусаев ответил, что команды Ташуева никогда не поднимались выше пятого места в Олимп — Футбольной национальной лиге (Олимп — ФНЛ).

«Когда Мусаев пройдет большой путь, а не поработает в тепличных условиях, как у Галицкого — тогда пусть что-то говорит. Я же продолжаю заниматься любимым делом», — заявил Ташуев.

Мусаев покинул пост главного тренера «Краснодара» после разгромного поражения от грозненского «Ахмата» (0:5) в матче 24-го тура чемпионата России.

В нынешнем розыгрыше первенства страны «Краснодар», набравший 34 очка, занимает десятое место в турнирной таблице.

В ближайшем туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» встретится с тульским «Арсеналом». Встреча пройдет 11 апреля в Туле.

Ранее Мусаев высказался о назначении Гончаренко на должность наставника «Краснодара».