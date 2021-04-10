«Миннесота» опубликовала документальный фильм о Капризове

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» опубликовал в своем YouTube-канале документальный фильм о форварде команды Кирилле Капризове.

Фильм называется «Becoming Wild: Kirill Kaprizov», что можно перевести как «Становясь «Уайлд»: Кирилл Капризов».

Капризов начал карьеру в новокузнецком «Металлурге», затем выступал за уфимский «Салават Юлаев» и московский ЦСКА. В 2018 году он стал победителем Олимпийских игр, которые проходили в корейском Пхенчхане, а также Капризов выиграл бронзу чемпионата мира 2019 года, который состоялся в Словакии.

В текущем сезоне, который для Капризова является первым в НХЛ, форвард провел 39 матчей, набрав 34 очка (16+18).

В турнирной таблице Западной конференции «Миннесота» занимает третье место, набрав 50 очков. 11 апреля «Уайлд» проведет встречу против «Сент-Луиса». Стартовое вбрасывание состоится в 3.00 по московскому времени.

Ранее Капризов стал первым новичком в истории «Миннесоты», трижды набравшим три очка в одном матче.