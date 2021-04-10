Гаджиев рассказал, почему Кокорин не может заиграть в «Фиорентине»

Тренер Гаджи Гаджиев рассказал о том, почему Александр Кокорин не может заиграть в итальянской «Фиорентине», передает «RT».

«У Кокорина крайне сложная ситуация, вызванная системными травмами. Если тебя постоянно беспокоят повреждения, то ты банально не успеваешь набрать кондиции», — сказал Гаджиев.

Напомним, что Кокорин продолжает восстанавливаться после мышечного повреждения, полученного в матче 25-го тура Серии А с «Ромой» (1:2), в котором сыграл более получаса и результативными действиями не отметился. С тех пор прошел практически месяц, и все это время Кокорин находился в лазарете.

Также Кокорин выступал за московское «Динамо», махачкалинский «Анжи», петербургский «Зенит», «Сочи» и московский «Спартак». В сезоне-2018/19 он стал чемпионом России в составе сине-бело-голубых.

Ранее итальянский журналист Танкреди Палмери поделился мнением о перспективах нападающего «Фиорентины» Александра Кокорин.