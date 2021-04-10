12-летняя ученица Плющенко выполнила четверной сальхов

12-летняя Вероника Жилина, занимающаяся в академии Евгения Плющенко, сумела выполнить каскад из четверного сальхова и тройного лутца.

Видео с тренировки спортсменки доступно в Instagram Евгения Плющенко.

Стоит отметить, что на первенстве России среди юниоров Жилина заняла восьмое место в соревновании одиночниц. Она занимается у Плющенко с весны 2020 года. Вместе с ней в академию перешел тренер Сергей Розанов.

Напомним, 1 апреля директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев заявил о том, что Александра Трусова вернется от тренера Евгения Плющенко к Этери Тутберидзе. Интересно, что Тутберидзе и Плющенко не подтвердили эту новость.

На чемпионате мира 2021 года в Стокгольме Трусова заняла третье место, несмотря на то, что перед произвольной программой она шла на 12-м месте. Также под руководством Евгения Плющенко она взяла бронзу на чемпионате России, выиграла два этапа Кубка страны и заняла четвертое место на этапе Гран-при в Москве.

Ранее Диана Дэвис, дочь тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе, поблагодарила маму за организацию шоу «Чемпионы на льду».